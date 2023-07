Schwerer Unfall: Auch Kindern unter den Verletzten – B47 zeitweise vollgesperrt

Von: Florian Dörr

Bei einem schweren Unfall in Südhessen werden mehrere Menschen verletzt. Die B47 wird an der Unfallstelle vollgesperrt.

Bürstadt - Schwerer Unfall am Sonntagnachmittag (16. Juli) in Südhessen: Nach ersten Informationen waren auf der B47 bei Bürstadt-Riedrode (Landkreis Bergstraße) zwei Pkw kollidiert. Mehrere Menschen wurden nach Angaben der Reporter von 5vision.news verletzt. Darunter auch Kinder. Die Bundesstraße musste für die Rettungs- und Aufräumarbeiten zeitweise vollgesperrt werden.

Was genau war passiert? Der Unfall ereignete sich gegen 16.25 Uhr am Sonntagnachmittag auf der B47 bei Bürstadt-Riedrode. Nach ersten Erkenntnissen prallte einer der Pkw während des Abbiegens frontal mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen. Beide Autos wurden durch den Zusammenstoß erheblich beschädigt. Eines landete durch die Wucht der Kollision im Straßengraben.

Zunächst „Massenanfall“ von Verletzten nach B47-Unfall erwartet

Die Einsatzkräfte waren im Großeinsatz: Da mit einem „Massenanfall“ von Verletzten gerechnet worden war, alarmierte die Leitstelle eine größere Anzahl an Rettungsmitteln an die Einsatzstelle.

Zwei Autos waren auf der B47 bei Bürstadt-Riedrode kollidiert. © 5vision.media

Offenbar wurden mehrere Menschen aus beiden Fahrzeugen in unterschiedlichem Ausmaß verletzt. Wie die Reporter von 5vision.news berichten, waren auch „mehrere Kinder in den Unfall verwickelt, erlitten aber nur leichte Verletzungen.“

B47 bei Bürstadt nach schwerem Unfall vollgesperrt

Aufgrund der Schwere des Unfalls und der damit einhergehenden Rettungs- und Aufräumarbeiten musste die B47 bei Bürstadt-Riedrode am Sonntagnachmittag in beide Richtungen vollständig gesperrt werden. Die Polizei leitete den Verkehr um und bat die Autofahrer, alternative Routen zu nutzen, um den Bereich weiträumig zu umfahren. Die Einsatzkräfte kümmerten sich um die Verletzten, leisteten Erste Hilfe und transportierten sie in umliegende Krankenhäuser. Zusätzlich wurde die Unfallstelle abgesichert und der Brandschutz sichergestellt.

Die genauen Umstände und die Ursache des Unfalls sind noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Die Beamten vor Ort begannen mit der Unfallaufnahme und Spurensicherung, um die genauen Abläufe rekonstruieren zu können.

