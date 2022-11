Schwerer Unfall bei Wetzlar: Autofahrerin prallt gegen Bus und stirbt

Zwischen Wetzlar und Dutenhofen kam es zu einem tragischen Verkehrsunfall. (Symbolbild) © Imago

Zwischen Wetzlar und Dutenhofen kommt es zu einem schweren Unfall zwischen einem Pkw und einem Bus. Eine Frau stirbt.

Wetzlar - Am Mittwoch (09. November) kam es gegen 19:00 Uhr auf der Strecke zwischen Wetzlar und Dutenhofen zu einem tragischen Verkehrsunfall. Die 38-jährige Fahrerin eines Kompaktwagens befuhr die L 3451 vom Leitz-Kreisel in Richtung Dutenhofen und geriet auf gerader Strecke aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr.

Unfall bei Wetzlar: Frau stirbt

Dort prallte sie gegen einen entgegenkommenden Omnibus, der ohne Fahrgäste in Richtung Wetzlar fuhr. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Fahrerin tödlich verletzt und konnte nur noch tot aus ihrem Fahrzeug geborgen werden. Der Busfahrer wurde leicht verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 50.000 Euro. Zur Klärung des Sachverhaltes wurde ein Gutachter hinzugezogen. Während der Maßnahmen an der Unfallstelle war die Strecke in beide Richtungen gesperrt. (red)

