Gewaltiger Schaden bei Unfall: Autofahrer gerät in Gegenverkehr

Von: Florian Dörr

Bei einem Unfall in Südhessen gerät ein Mann mit seinem Wagen in den Gegenverkehr. Die Polizei sucht Zeugen.

Breuberg - Schwerer Unfall am Dienstagnachmittag (28. März) in Breuberg-Hainstadt (Odenwaldkreis). Wie die Polizei berichtet, war gegen 15.40 Uhr ein Auto auf der B426 in den Gegenverkehr geraten.

Was genau war passiert? Nach bisherigen Informationen der Polizei befuhr ein 54-Jähriger Breuberger mit seinem Pkw die B426 aus Mömligen kommend. Aus bisher unbekannter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und krachte dabei mit seinem Wagen in zwei geparkte Autos. Durch diesen Kontakt wurde sein Fahrzeug nach links in den Gegenverkehr abgewiesen und kollidierte mit einem entgegenkommenden Pkw. Der Breuberger wurde durch die Wucht des Aufpralls mit seinem Fahrzeug gegen eine Hausfassade geschleudert. Dort kam das Auto zum Stehen.

Ein 54-Jähriger kam nach dem Unfall im Odenwaldkreis ins Krankenhaus. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Unfall in Breuberg-Hainstadt: Ein Verletzter und hoher Sachschaden

Der 54-Jährige wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Strecke in Breuberg-Hainstadt musste für Bergungsarbeiten für rund zwei Stunden gesperrt werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 120.000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich unter 06163-941-0 bei der Polizei zu melden.

