Schwerer Unfall auf A60 bei Rüsselsheimer Dreieck – Lkw verursacht Verkehrschaos

Von: Sebastian Richter

Verkehrschaos auf A60 nach einem schweren Unfall: Ein Lkw verursacht am Rüsselsheimer Dreieck eine stundenlange Sperrung und hohe Schäden.

Rüsselsheim – Am Freitag (25.08.2023) ereignete sich auf der Autobahn A 60 in der Nähe des Rüsselsheimer Dreiecks ein schwerer Verkehrsunfall, der zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führte. Gegen 15:00 Uhr verlor ein Sattelzug aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam im Kurvenbereich einer Baustelle nach rechts von der Fahrbahn ab. Der 76-jährige Lkw-Fahrer aus Frankfurt wurde dabei leicht verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Der Sattelzug, der mit einem Main-Kinzig-Kennzeichen unterwegs war, kollidierte mit den Beton-Miniguards, die die Baustelle begrenzten. Die Wucht des Aufpralls führte zu erheblichen Schäden am Unterboden des Lkw sowie an verschiedenen Leitungen und Tanks. Als Folge traten verschiedene Betriebsstoffe aus, die die Autobahn stark verunreinigten. Mindestens ein weiteres Fahrzeug wurde durch herumfliegende Trümmerteile beschädigt.

Bei einem schweren Unfall nahe dem Rüsselsheimer Dreieck kracht ein Lkw in eine Baustelle. © 5Vision.news

Rüsselsheim: Lkw rast in Baustelle

Die Feuerwehr war mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort, um die Unfallstelle zu sichern und die ausgelaufenen Betriebsstoffe zu beseitigen. Die Bergung des Sattelzuges gestaltet sich als äußerst aufwendig und dauert an. Auch die Reinigung der Fahrbahnen wird noch mehrere Stunden in Anspruch nehmen. Die Tangente am Rüsselsheimer Dreieck bleibt vorerst gesperrt, jedoch wird erwartet, dass sie im Laufe des Abends wieder für den Verkehr freigegeben werden kann. In der Zwischenzeit wurden großräumige Umleitungsempfehlungen eingerichtet, um den Verkehrsfluss bestmöglich zu lenken.

Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf etwa 200.000 EUR. Die genaue Ursache des Unfalls bleibt vorerst unklar und wird von den Behörden weiterhin untersucht. (spr)

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung von Redakteur Sebastian Richter sorgfältig geprüft.