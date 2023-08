Sechs Männer wegen Serie von Einbrüchen vor Gericht

Blick auf die Justitia über dem Eingang eines Landgerichts. © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Wegen einer Serie von elf Einbrüchen in Büro- und Geschäftshäuser müssen sich von Mittwoch an (9.15 Uhr) sechs junge Männer vor dem Frankfurter Landgericht verantworten. Die Anklage legt den 19- bis 26-Jährigen gewerbs- und bandenmäßige Vorgehensweise zur Last. Die junge Männer sollen sich vor allem auf Gebäude im Rhein-Main-Gebiet spezialisiert und dabei im vergangenen Jahr mehrfach ohne Erfolg versucht haben, Geldautomaten zu knacken.

Frankfurt/Main - Weil einer der Angeklagten noch Heranwachsender ist, beschäftigt sich die Jugendstrafkammer mit dem Fall. Termine sind bis Ende September geplant. dpa