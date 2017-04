Sechs Schwerverletzte bei Frontalzusammenstoß

Hofgeismar/Wildeck - Bei einem schweren Verkehrsunfall in Nordhessen verletzen sich sechs Menschen am Mittwochnachmittag schwer. Auch in Wildeck kommt es zu einem schweren Verkehrsunfall.

Zwei Rettungshubschrauber waren bei Hofgeismar im Einsatz, um zwei der Opfer nach dem Frontalzusammenstoß zweier Autos in Kliniken nach Kassel und Göttingen zu bringen. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Zusammenstoß auf einer Straße nördlich von Hofgeismar. Nach ersten Erkenntnissen verlor eine Autofahrerin beim Überholen die Kontrolle über ihr Auto. Der Wagen geriet in den Gegenverkehr und stieß mit einem anderen Auto zusammen. Die Straße war für die Dauer der Rettungsarbeiten gesperrt.

Ehepaar verletzt sich bei Verkehrsunfall in Wildeck schwer

Bei einem Verkehrsunfall in Wildeck (Landkreis Hersfeld-Rotenbrug) ist ein Ehepaar schwer verletzt worden. Der Mann sei am Donnerstagmorgen in einer Kurve von einer Landstraße abgekommen und in einen Wald gefahren, sagte ein Sprecher der Polizei. Dabei streifte der Wagen einen Baum und kippte auf die Beifahrerseite. Das Ehepaar wurde in dem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Beide kamen in ein Krankenhaus. (dpa)

