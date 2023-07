Sehr hohe Nachfrage nach Beratung zum Energiesparen

Der eingeschaltete Schutzschalter einer Mehrfachsteckdose leuchtet rot. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild

Am Dienstag (11.00 Uhr) zieht die Verbraucherzentrale Hessen eine Bilanz des vergangenen Jahres und will auf die Landtagswahl im Herbst blicken. Die Energiepreiskrise war das alles beherrschende Thema, wie die Verbraucherschützer mitteilen. Rund 12.000 Energiesparberatungen absolvierten die Experten 2022 - fast doppelt so viele wie 2019. Schwerpunkte waren Fördermöglichkeiten und die Umstellung der Heizung auf eine Wärmepumpe.

Frankfurt/Main - Insgesamt wandten sich vergangenes Jahr mehr als 84.000 Menschen an die Verbraucherzentrale Hessen, knapp 60.000 davon erhielten eine Beratung. dpa