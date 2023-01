Was bedeuten sie? Autobahnen in Hessen haben ein besonderes Verkehrszeichen

Von: Christoph Sahler

Schilder sind unerlässlich im Straßenverkehr. Doch manche Verkehrszeichen kommen so selten zu Einsatz, dass Autofahrer ins Grübeln kommen können, was sie bedeuten.

Frankfurt/Offenbach/Gießen/Kassel - Der Schilderwald in Deutschland ist berühmt-berüchtigt. Gerade in Großstädten wie in Frankfurt oder Kassel häufen sich die Verkehrszeichen, sodass man als Autofahrer, Fahrradfahrer oder Fußgänger schnell einmal den Überblick verlieren oder ein Schild übersehen kann. Auf den deutschen Autobahnen geht es hingegen nicht ganz so unübersichtlich zu - und Menschen mit Führerschein und somit bestandener Fahrprüfung sollten die gängigen Verkehrszeichen ohnehin kennen. Doch manche Schilder tauchen so selten auf, dass Autofahrer nicht auf Anhieb wissen, was gemeint ist.

So verhält es sich auch mit dem blauen Schild, auf dem drei weiße Pfeile in eine Richtung zeigen. Im Behördendeutsch ist das Schild als Verkehrszeichen 223.1 bekannt und gibt an, dass der Seitenstreifen auf Autobahnen befahren werden darf. Auch in Hessen hat es sich in den vergangenen Jahren immer weiter etabliert und kommt immer häufiger zum Einsatz. Allerdings immer nur für eine bestimmte Zeit.

Seitenstreifen befahren: Verkehrsschild kommt zeitlich begrenzt zum Einsatz

Die Autobahn GmbH des Bundes, die in Deutschland die Autobahnen verwaltet, teilt auf Anfrage mit, dass das Verkehrszeichen 223.1 (Seitenstreifen befahren) den Verkehrsteilnehmern die Benutzung des Seitenstreifens erlaubt und in Hessen auf Strecken mit temporärer Seitenstreifenfreigaben aufgestellt ist. „Wie der Name schon sagt, soll der Seitenstreifen dabei nicht dauerhaft, sondern immer nur bei besonderen Verkehrsverhältnissen bzw. zu bestimmten Tageszeiten freigegeben werden“, erklärt ein Sprecher.

Während der Seitenstreifenfreigabe werde das Verkehrszeichen 223.1 über sogenannte Prismenwender oder LED-Tafeln angezeigt, die nach Schließung des Seitenstreifens wieder deaktiviert werden. „Stationäre Verkehrszeichen, die dauerhaft die Nutzung des Seitenstreifens zulassen, existieren dagegen nicht.“

Das Verkehrsschild mit den drei weißen Pfeilen kommt auch auf hessischen Autobahnen zum Einsatz. © Wolfgang Weihs/dpa

Seitenstreifen befahren: Auf diesen Autobahnen in Hessen wird das Verkehrsschild eingesetzt

Die zeitlich begrenzte Öffnung des Seitenstreifens erfolge bei hohen Verkehrsbelastungen, bei denen mit Staus zu rechnen ist. Diese sollen möglichst verhindert werden, indem dem Verkehr mehr Platz bereitgestellt wird. „Da der Seitenstreifen jedoch in erster Linie für Pannenfahrzeuge eingerichtet ist, die diesen während der Seitenstreifenfreigaben nicht mehr benutzen können, wird der Seitenstreifen daher auch nur während der höchsten Belastung (in der Regel im Berufsverkehr morgens und abends) geöffnet“, erklärt der Sprecher der Autobahn GmbH.

Auf Autobahnen in Hessen seien über die vergangenen Jahre mehrere Abschnitte mit einer temporären Seitenstreifenfreigabe eingerichtet worden. Hierzu zählen folgende Abschnitte auf den Autobahnen A3 und A5:

Autobahn A3 zwischen Mönchhof-Dreieck und Anschlussstelle Kelsterbach (beide Richtungen) Autobahn A3 zwischen Offenbacher Kreuz und Anschlussstelle Hanau (beide Richtungen) Autobahn A3 zwischen Anschlussstelle Limburg-Nord und Landesgrenze Rheinland-Pfalz in Richtung Köln (Steigungsstrecke Elzer Berg) Autobahn A5 zwischen Anschlussstelle Friedberg und Nordwestkreuz Frankfurt (beide Richtungen) Autobahn A5 Darmstädter Kreuz und Anschlussstelle Seeheim-Jugenheim in Richtung Heidelberg Autobahn A5 Anschlussstelle Darmstadt-Eberstadt und Darmstädter Kreuz in Richtung Kassel Autobahn A5 Frankfurter Kreuz und Anschlussstelle Frankfurt-Niederrad in Richtung Kassel Autobahn A5 zwischen Anschlussstelle Alsfeld-Ost und Rastanlage Rimberg in Richtung Kassel (Steigungsstrecke Rimberg)

Seitenstreifen befahren in Hessen: Autobahnen A3, A5 und A7 können auch bei Tagesbaustellen betroffen sein

Auf der Autobahn A7 wurde ein solches Verkehrsschild 2005 bei Dorfmark in Niedersachsen erstmals in Betrieb genommen und weist an der zweispurigen Strecke zwischen Hannover und Hamburg darauf hin, dass der Seitenstreifen befahren werden darf.

Die Autobahn GmbH des Bundes merkt schließlich noch an: „Auch im Rahmen von Tagesbaustellen auf der linken Fahrbahnseite kann der Seitenstreifen kurzzeitig zur Aufrechterhaltung eines staufreien Zustandes geöffnet werden.“ (csa)