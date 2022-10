SEK-Einsatz in Hattersheim: Polizei stellt bei Mann mehrere Schusswaffen sicher

Von: Niklas Hecht

Wegen des Verdachts auf Waffenbesitz stürmte am Mittwoch eine Polizeisondereinheit eine Wohnung in Hattersheim.

Hattersheim - Im Hattersheimer Ortsteil Okriftel (Main-Taunus-Kreis) kam es am Mittwoch (19. Oktober) aufgrund eines möglichen Suizids zu einem größeren Polizeieinsatz. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge hatte ein 59-jähriger Mann tagsüber gegenüber einem Bekannten geäußert, dass er sich das Leben nehmen wolle.

Da zu diesem Zeitpunkt unklar gewesen sei, ob der Mann Zugriff auf eine Schusswaffe hatte, wurde der Bereich um die Taunusstraße durch Beamte des Polizeipräsidiums Westhessen ab 17:00 Uhr weiträumig abgesperrt, berichtet die Polizei.

Die Polizei stellte bei einem Mann in Hattersheim mehrere Waffen sicher. © 5vision.media

Polizeieinsatz in Hattersheim: Ermittler stellen mehrere Schusswaffen sicher

In der Folge sei der 59-Jährige durch Spezialeinsatzkräfte unversehrt in seiner Wohnung festgenommen und anschließend durch örtliche Polizeikräfte in eine psychiatrische Klinik gebracht worden. In der Wohnung stellten die Beamten mehrere Schusswaffen sicher. Die Ermittlungen dauern an. (nhe)

