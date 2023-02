Senior bedroht Rettungskräfte mit Waffe – und löst Großeinsatz aus

Von: Melanie Gottschalk

Ein renitenter Senior hat für einen Großeinsatz gesorgt. (Symbolbild) © Symbolfoto: Silas Stein/dpa

Die Polizei musste in der Nacht zum Montag (20. Februar) mit einem Großaufgebot ausrücken. Grund dafür war ein 75-Jähriger mit einer Waffe.

Kirchhain - Ein renitenter Senior hat in Kirchhain im Kreis Marburg-Biedenkopf für einen größeren Polizeieinsatz gesorgt. Wie die Beamten mitteilten, mussten sie am frühen Montagmorgen (20. Februar) in die Straße In den Steinen ausrücken, da dort ein 75-Jähriger offenbar eine Rettungswagenbesatzung mit einer Schusswaffe bedrohte.

Die Rettungskräfte hatten den 75 Jahre alten Mann laut Polizei aufgesucht, da ein medizinischer Notfall gemeldet worden war. Aufgrund der Bedrohung verließ die Besatzung die Wohnung jedoch wieder und alarmierte die Polizei. Nach einigem Verhandlungsgeschick konnten die Beamten den Senior dazu überreden, seine Wohnung zu verlassen und mit ihnen zu kooperieren.

Polizeieinsatz in Kirchhain: Spezialkräfte nehmen Mann fest

Die vorläufige Festnahme des 75 Jahre alten Mannes aus Kirchhain erfolgte gegen 7 Uhr am Montagmorgen durch Spezialkräfte. Dabei blieben alle Beteiligten unverletzt. Da die Ermittlungen noch andauern, konnte die Polizei bisher noch keine Angaben zu den Hintergründen machen. (msb)