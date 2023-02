Sewing: Vorsteuergewinn könnte auch 2023 steigen

Christian Sewing, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bank. © Arne Dedert/dpa/Archivbild

Nach einem guten Start ins neue Jahr rechnet die Deutsche Bank mit weiterem Wachstum. „Wir wollen uns Jahr für Jahr verbessern. Das gilt auch für 2023 - und der Januar hat uns in unserer Zuversicht bestärkt“, sagte Vorstandschef Christian Sewing laut Redetext am Donnerstag bei der Bilanzvorlage in Frankfurt. Der Vorstand erwartet für das laufende Jahr steigende Erträge sowie stabile Kosten und Risikovorsorge.

Frankfurt/Main - „Zusammengenommen stünde damit auch am Ende dieses Jahres wieder ein höherer Vorsteuergewinn“, sagte Sewing.

Im vergangenen Jahr hatte Deutschlands größtes Geldhaus den höchsten Gewinn seit 15 Jahren erzielt. Der Vorsteuergewinn legte um 65 Prozent auf rund 5,6 Milliarden Euro zu, unter dem Strich standen etwas mehr als 5,0 Milliarden Euro Gewinn nach 1,9 Milliarden Euro ein Jahr zuvor. Die Bank profitierte auch von einer einmaligen Steuergutschrift in Höhe von 1,4 Milliarden Euro.

Die Aktionäre des Dax-Konzerns sollen an den guten Zahlen teilhaben: Nach 20 Cent Dividende je Aktie für das Geschäftsjahr 2021 soll es für das abgelaufene Jahr 30 Cent geben. Dem Vorstand sei klar, „dass eine Dividende in dieser Höhe nur ein Zwischenschritt ist“, sagte Sewing. dpa