Shitstorm wegen freiem Eintritt für Flüchtlinge

Neu-Anspach - Im vergangenen Jahr wurde das Freilichtmuseum Hessenpark Ziel von Anfeindungen, weil es Flüchtlingen freien Eintritt gewährte. Beschimpfungen gingen per Mail und über das Internet ein. Nun hat ein Gericht den Schreiber einer Mail zu einer Geldstrafe verurteilt.

Vor mehr als einem Jahr sah sich das Freilichtmuseum Hessenpark Anfeindungen und Beschimpfungen gegenüber, weil es Flüchtlingen freien Eintritt gewährte. Nun ist der Verfasser einer beleidigenden Mail vom Amtsgericht Bad Homburg zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Der Rentner aus Rostock muss nach einem Strafbefehl vom Freitag 900 Euro bezahlen (30 Tagessätze). Der nicht vorbestrafte Mann hatte im Februar 2016 in einer Mail an den Hessenpark in Neu-Anspach unter anderem geschrieben, der Geschäftsführer sei ein „Volksverhetzer". Diese Mail gehörte nach Auskunft des Geschäftsführers seinerzeit noch zu den harmloseren Schreiben. In anderen sei zum Beispiel gedroht worden, Hessenpark-Mitarbeitern etwas anzutun. Im Internet war unter anderem auch mit dem Kommentar „Diskriminierung gegen uns Deutsche" ein Foto der Preisliste des Hessenparks veröffentlicht und zu Kommentaren aufgefordert worden. Die schlimmsten Kommentare des damaligen Shitstorms waren später an die Polizei weitergeleitet worden. Es gab aber auch viele positive Zuschriften. Tausende Menschen bewerteten den Hessenpark im Internet positiv, nahmen zu Hasskommentaren Stellung und bestärkten das Museum, sich in seiner Haltung nicht beirren zu lassen. Die Zahl der unterstützenden Reaktionen war dem Geschäftsführer zufolge dreimal höher als die der negativen. Zudem würden seitdem immer mehr Flüchtlinge den Hessenpark besuchen. Auch insgesamt verbuchte das Freilichtmuseum im vergangenen Jahr ein weiteres Besucherplus. (dpa)

