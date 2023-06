Sicherheitsdienst überwältigt Mann mit Messer

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach einer Polizeistreife. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Im Eingangsbereich eines Behörden-Gebäudes in Wiesbaden haben Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes einen mit einem Messer bewaffneten Mann überwältigt. Der 57-Jährige habe die Sicherheitsleute am Freitagmittag mit einem kleinen Küchenmesser bedroht, teilte die Polizei in Wiesbaden am Freitag mit. Daraufhin entwaffneten diese den Mann und hielten ihn am Boden fest.

Wiesbaden - Der hinzugerufenen Polizei gegenüber habe der Mann sich schließlich ruhig und kooperativ verhalten. Die Beamten nahmen ihn mit auf die Wache. Die Ermittlungen gegen den 57-Jährigen laufen. dpa