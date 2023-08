Sieben Weltkriegsbomben bei Rüdesheim entdeckt – Entschärfung läuft

Von: Josefin Schröder, Niklas Hecht

Ausnahmezustand am Touristen-Hotspot: Gleich sieben Weltkriegsbomben sorgen am Dienstag (29. August) für Sperrungen und Stillstand rund um Rüdesheim am Rhein.

+++ 15.33 Uhr: Der Sperrbereich wurde von der Polizei für frei erklärt. Die Entschärfung ist nun in vollem Gange. Zuvor waren Drohnen über das Sperrgebiet geflogen, um zu prüfen, ob alle Personen ihre Wohnungen verlassen haben, wie die Feuerwehr auf Twitter mitteilte.

Entschärfung noch für Dienstag geplant

Erstmeldung vom Dienstag, 29. August, 15.04 Uhr: Rüdesheim - In Rüdesheim am Rhein (Rheingau-Taunus-Kreis) in der Nähe des Niederwalddenkmals sind bei Sondierungsarbeiten sieben Weltkriegsbomben gefunden worden. Die Entschärfung soll noch am Dienstag (29. August) erfolgen, teilte die zuständige Feuerwehr mit. Für die Entschärfung müssten Straßen und Waldwege gesperrt werden.

Konkret betrifft die geplante Sperrung nach Angaben der Feuerwehr die L3034 sowie die Feld- und Waldwege zwischen Niederwalddenkmal und Assmansshausen.

In Rüdesheim am Rhein (Rheingau-Taunus-Kreis) in der Nähe des Niederwalddenkmals sind sieben Weltkriegsbomben gefunden worden. © Feuerwehr Rheingau-Taunus-Kreis

Gebäude seien nicht betroffen. Beide Seilbahnen, das Jagdschloss Niederwald sowie das Niederwalddenkmal könnten erreicht werden. Auch die Bahnstrecke, die B42 sowie der Rhein seien nicht in der Gefahrenzone.

Sieben Weltkriegsbomben bei Rüdesheim entdeckt

Die Arbeiten werden voraussichtlich bis in die Abendstunden andauern. Kampfmittelräumdienst, Polizei, Ordnungsamt, Ordnungspolizei, Forst, Rettungsdienst und Feuerwehr aus dem Rheingau-Taunus-Kreis sind vor Ort. Das Gewicht der Bomben beläuft sich laut Feuerwehr jeweils auf 50 Kilogramm.

Die Einsatzkräfte bitten die Bevölkerung, den Bereich zu meiden und den Anweisungen der Einsatzkräfte Folge zu leisten. Die Bevölkerung sei auch mittels WarnApps über die Sperrungen informiert worden. (nhe)

Erst vor wenigen Wochen waren in Rüdesheim vier Weltkriegsbomben gefunden worden. Auch sie sorgten für Sperrungen und Stillstand rund um das beliebte Ausflugsziel.