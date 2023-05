Sieg in Wiesbadener Vielseitigkeit für Michael Jung

Michael Jung gewinnt auf Chipmunk die Vielseitigkeitsprüfung beim Wiesbadener Pfingstturnier. © Friso Gentsch/dpa

Der dreimalige Olympiasieger Michael Jung hat am Samstag beim internationalen Reitturnier in Wiesbaden die Vielseitigkeitsprüfung gewonnen. Der 40-Jährige ritt in dem Vier-Sterne-Wettbewerb Chipmunk, mit dem er im August bei den Europameisterschaften starten will. Nach den drei Teilprüfungen hatte der Reiter aus Horb 23,7 Minuspunkte auf dem Konto.

Wiesbaden - Das reichte für den Sieg vor Olympiasiegerin Julia Krajewski aus Warendorf mit Nickel (29,4). Dritter wurde Calvin Böckmann aus Lastrup mit Altair de la Cense (33,7). dpa