Silvester: Viel Polizei, Böllerverbote und Kontrollen

Jahreswechsel in Hessen 2016

Wiesbaden/Frankfurt - Sicher und entspannt ins neue Jahr feiern - das wollen Polizei und Ordnungsbehörden den Menschen auch kommenden Samstag ermöglichen. Dazu haben sie Konsequenzen gezogen aus dem Anschlag in Berlin und den Übergriffen in der vorigen Silvesternacht.

Mit einem massiven Polizeiaufgebot, Zugangskontrollen und Durchbruchsperren für Lastwagen wollen die Behörden in der bevorstehenden Silvesternacht für Sicherheit sorgen. "Die hessische Polizei wird an Silvester eine maximale Verfügbarkeit von Einsatzkräften sicherstellen, um landesweit eine deutlich erhöhte Präsenz zu zeigen", sagte Innenminister Peter Beuth (CDU) nach Angaben seines Sprechers in Wiesbaden.

Sowohl der Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Berlin als auch die Ereignisse des vergangenen Jahreswechsels seien in die Lagebewertung und Einsatzplanungen aufgenommen worden. Vergangenes Jahr hatte es vor allem in Köln, aber auch in anderen Städten wie in Frankfurt zahlreiche Übergriffe auf Frauen gegeben. Beuth sagte, es gebe "eine Reihe zusätzlicher verdeckter und offener Maßnahmen", unter anderem verstärkten Videoeinsatz durch die Polizei. In Frankfurt komme auch eine mobile Videoüberwachung zum Einsatz.

Wie viele Beamte im Dienst sein werden, werde aus einsatztaktischen Gründen nicht mitgeteilt. Alle sieben Polizeipräsidien bildeten besondere Aufbauorganisationen und würden lageabhängig von der Bereitschaftspolizei unterstützt. Allein in Frankfurt sind zum Jahreswechsel mehr als 600 Polizisten zusätzlich im Einsatz. Neben Lkw-Durchbruchsperren wird es gesperrte Straßen am Mainufer geben. Wie in der Landeshauptstadt Wiesbaden wird ein abgezäunter Sicherheitsbereich eingerichtet, in dem Feuerwerk und große Taschen verboten sind. In Frankfurt befindet sich der Bereich am Eisernen Steg, dem Brennpunkt an Silvester 2015, in Wiesbaden am abgesperrten Bowling Green vor dem Kurhaus.

So begrüßen die Menschen das neue Jahr Zur Fotostrecke

Frankfurt reagiert damit unter anderem auf mehr als 60 angezeigte sexuelle Übergriffe in der Silvesternacht 2015/16. Unter den 510 Polizeieinsätzen seien viele "in Art und Häufung neu gewesen" und hätten zu einer "völligen Neubewertung der Lage" geführt, hatte Polizeipräsident Gerhard Bereswill vergangene Woche erläutert. "In dem Sicherheitsbereich sollen die Menschen sicher und entspannt feiern können."

Auch in Darmstadt erhöht die Polizei die Zahl ihrer Einsatzkräfte. "Wir sind optisch wahrnehmbar", sagte die Sprecherin des Polizeipräsidiums Südhessen, Andrea Löb. Neben uniformierten Beamten seien auch Polizisten in Zivil im Dienst. Ein besonderes Augenmerk gelte den Veranstaltungen und Plätzen, wo viele Menschen zusammenkommen: In der Innenstadt, im Bereich des Jugendstil-Areals auf der Mathildenhöhe sowie in der Centralstation, wo eine Silvesterparty steigt. Die Stadt hat zudem einen privaten Wachdienst beauftragt, um Schäden im Bereich der Mathildenhöhe zu verhindern. (dpa)

Silvester in aller Welt: Bilder vom Jahreswechsel Zur Fotostrecke

Rubriklistenbild: © dpa