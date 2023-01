Silvesternacht in Hessen verläuft überwiegend friedlich

Blick von der Sky Bar des Nhow-Hotles im One Tower auf Frankfurt. © Andreas Arnold/dpa

Es wurde zwar kräftig geböllert - ansonsten verlief der Start ins Jahr 2023 in Hessen aber meist ruhig. Die Polizei registrierte keine größeren Einsätze. Viele Brände hielten die Feuerwehren auf Trab.

Wiesbaden - Die Menschen in Hessen haben überwiegend friedlich ins neue Jahr gefeiert. „Es ist nichts Größeres passiert“, hieß es aus dem Lagezentrum der Polizei in Wiesbaden am Sonntag. Ein Sprecher der Frankfurter Polizei sagte: „Es gab nichts Besonderes.“ Auch für Nordhessen beschrieb ein Sprecher des Polizeipräsidiums Kassel einen „ruhigen Verlauf“. „Es war eine normale Silvesternacht wie vor drei Jahren auch“, sagte er. Wegen der Corona-Pandemie hatte es 2020 und 2021 zu Silvester deutliche Einschränkungen gegeben.

In der Bilanz des Polizeipräsidiums in Offenbach war am Sonntag von einem „insgesamt relativ friedlichen und weitgehend unspektakulären Jahreswechsel“ die Rede. „Es gab viele Böller, aber grundsätzlich ist es tatsächlich recht entspannt geblieben“, sagte ein Sprecher.

„Es war ruhig. Die Temperaturen waren gut, so dass die Leute mehr rausgegangen sind“, hieß es aus dem Polizeipräsidium in Darmstadt. In Südhessen seien die spektakulärsten Ereignisse der Nacht Mülltonnen- und Heckenbrände gewesen. Die Silvesterfeiern seien ohne besondere Vorkommnisse zu Ende gegangen.

Wie erwartet habe das Jahr 2023 mit einer Vielzahl von Einsätzen begonnen, teilte die Frankfurter Feuerwehr mit. Das Pensum in der üblicherweise arbeitsreichsten Nacht des Jahres habe nach zwei ruhigen Pandemiejahren wieder ein hohes Niveau erreicht: Zwischen 20.00 Uhr am Samstag und 5.00 Uhr am Sonntag habe es rund 230 Rettungsdienst- und knapp 150 Feuerwehreinsätze gegeben, erläuterte ein Sprecher. Dabei hätten sich die Rettungswagen überwiegend um chirurgische Verletzungen sowie medizinische Notfälle wegen Alkohols kümmern müssen.

Bei den Bränden habe es sich meist um kleinere Einsätze gehandelt, etwa Feuer in Mülltonnen. Allerdings standen unter anderem auch ein Supermarkt, ein Balkon und mehrere Gartenhütten in Flammen. Dabei wurde nach Angaben eines Sprechers niemand verletzt, eine bettlägerige Frau in der Wohnung über dem Supermarkt habe betreut werden müssen.

Ein Sprecher der Polizei in Wiesbaden sagte: „Es war der normale Wahnsinn, aber kein Riesen-Highlight.“ Wie die Feuerwehr mitteilte, gab es zwischen 20.00 Uhr am Samstag und 8.00 Uhr am Sonntag mehr als 40 Feuerwehreinsätze, etwa wegen brennender Mülltonnen oder als eine Silvesterrakete durch ein offenes Fenster in ein Hotelzimmer flog. Rund 110 Mal musste in der Landeshauptstadt der Rettungsdienst ausrücken, überwiegend wegen Handverletzungen beim Böllern oder Alkoholvergiftungen.

Unter anderem in Frankfurt startete das neue Jahr für die Stadtreinigung mit dem großen Aufkehren. „Wir rechnen mit zusätzlichen 20 Tonnen Müll: Reste der Böller, vor allem aber auch Flaschen und Großfeuerwerke“, teilte die Umweltdezernentin Rosemarie Heilig mit. Etwa 70 Mitarbeiter seien seit dem frühen Morgen unterwegs und säuberten die Stadt. dpa