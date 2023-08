Sind Waschbären die reinste Plage? – „Es geht nicht an, in Gefühlsduseleien auszuarten“

»Die Tiere sind schon jahrzehntelang da«, sagt Ulrike Cavael. »Aber die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit und der Bestand der Tiere nehmen zu.« © DPA Deutsche Presseagentur

Waschbären sehen niedlich aus – sind es aber nicht. Eine Gruppe aus Mittelhessen ruft dazu auf, etwas gegen die Tiere zu unternehmen. Die rechtliche Lage ist aber kompliziert.

Kreis Gießen – Sie kommen im Schutz der Nacht, dringen in Gärten ein, bedienen sich an Früchten und Wasserstellen, fressen Amphibien und rauben Vogelnester aus. Ihre stinkenden Hinterlassenschaften sind infektiös. Und es werden immer mehr. Waschbären entwickeln sich, wie eine Gruppe von Langgönsern (Landkreis Gießen) beobachtet, zu einer Plage.

Barbara Fandré und ihr Nachbar Reinhard Knauf aus dem Finkenweg in Lang-Göns haben den Kleinbären, die in Deutschland keine natürlichen Feinde haben, den Kampf angesagt. »In Kassel sind sie bis in die Innenstadt vorgedrungen«, weiß Knauf zu berichten. Manche Häuser seien nicht mehr bewohnbar, weil die Bären sie besetzt haben. Die Tiere dringen über Dachrinnen, Kamine und Dächer in Häuser ein, die Schäden seien immens.

So weit möchte es Knauf in Langgöns nicht kommen lassen. »Es geht nicht an, in Gefühlsduseleien auszuarten, wenn Menschen zu Schaden kommen.«

Waschbären als Ärgernis in Hessen

Jagdpächterin Dr. Ulrike Cavael bestätigt die Eindrücke der Langgönser. »Ich bekomme zunehmend Anfragen von Grundstückseigentümern, ob ich im befriedeten Bezirk - dazu gehören die Wohngebiete - Fangjagd betreiben kann.«

Am Langgönser Gemeindefest beteiligte sich die Jägerin Mitte Juni mit einer »Waldschule« der Jägervereinigung Oberhessen. Dort hätten ihr viele Besucher von Erlebnissen mit Waschbären auf heimischen Grundstücken erzählt. »Die Tiere sind schon jahrzehntelang da, aber die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit und auch der Bestand der Tiere nimmt zu.« Sie seien nicht scheu, dabei schlau und lernfähig.

»Auch wenn ich mir jetzt den Zorn sämtlicher Tierschützer einhandele«, sagt Barbara Fandré. »Vor dem Hintergrund, welchen enormen Schaden diese Tiere anrichten können und wie gefährlich die Hinterlassenschaften sind, ist es unverantwortlich, diese völlig unkritisch als ›süß‹, ›niedlich‹ oder ›drollig‹ darzustellen, wie es in den Medien meist gemacht wird«.

Waschbär-Krankheit für Menschen gefährlich

Laut Deutschem Jagdverband stelle der Waschbär-Spulwurm für den Menschen eine der gefährlichsten vom Tier übertragenen Infektionskrankheiten dar, weil die Larven durch Wanderbewegungen das Gewebe zerstörten und das zentrale Nervensystem befallen könnten.

Die Rechtslage zur Bekämpfung von Waschbären ist allerdings kompliziert. Eine jagdrechtliche Grundlage besteht nicht. Eine frühere Praxis, die es Jagdberechtigten erlaubte, Waschbären zu fangen und im Jagdrevier zu erlegen, ist durch Erlass des hessischen Umweltministeriums nicht mehr möglich. Hierzu wäre beim Ministerium gesondert nachzufragen.

Cavael hat bei der Waffenbehörde des Landkreises Gießen einen Antrag gestellt, um auf einem Grundstück, wo auch Kinder leben, einen Waschbären zu bejagen. Bislang wartet sie noch auf eine Antwort der Behörde. »In befriedeten Bezirken gilt die Schonzeit, die vom 1. März bis zum 31. Juli dauert, nicht«, sagt sie. Jungtiere dürften sogar ganzjährig gejagt werden.

Der Antrag Cavaels befinde sich bei der Jagdbehörde in Bearbeitung. »Ein Ergebnis kann noch nicht mitgeteilt werden«, teilt der Landkreis Gießen auf Anfrage mit. Grundsätzlich, so informiert der Landkreis, sei der Umgang mit der Bekämpfung invasiver Arten, darunter auch Waschbären, Aufgabe der Oberen Naturschutzbehörde beim Regierungspräsidium.

Die Richtlinien sind unterdessen streng, Verstöße werden mit hohen Strafen geahndet. Grundsätzlich dürfte jeder Grundstückseigentümer Waschbären auf dem eigenen Grundstück bejagen, aber dafür ist ein Sachkundenachweis zur Ausübung der Fangjagd und eine waffenrechtliche Schießerlaubnis nötig. Viele ihrer Jagdkollegen würden keine Fangjagd mehr durchführen, sagt Cavael, denn sie sei »sehr aufwendig«. Der Tierschutz habe immer oberste Priorität. »Es ist unser Auftrag, diese invasive Art zu begrenzen«, betont Cavael indes. Fandré und Knauf erklären: »Der Gesetzgeber scheint hilflos und verheddert sich in seinen eigenen Gesetzen.«

Menschen aus Hessen fragen: Was können Bürger tun, um Waschbären fernzuhalten?

Was also können Bürger in Eigeninitiative tun, um die Waschbären fernzuhalten? Cavael empfiehlt: »Machen Sie es ihm nicht gemütlich.« Schlupflöcher am Haus, in Garten- und Gewächshäusern sollten verschlossen werden, Mülltonnen und Komposter fest verschließbar sein. Fallobst wie Äpfel und Birnen sollte umgehend gesammelt werden. Lärm und Ultraschall gelten als Vertreibungshilfe. »Ganz wichtig: Sie sollten Waschbären auf keinen Fall füttern.«

Barbara Fandré wünscht sich die Unterstützung der Gemeinde Langgöns. Ihm sei das Problem »gut bekannt«, sagt Bürgermeister Marius Reusch. »Dennoch ist festzuhalten, dass die Gemeinde selbst wenig direkte Handlungsmöglichkeiten hat, da die Zuständigkeiten bei den Jagdbehörden und die aktive Rolle bei den Jagdpächtern liegen.«

Er unterstütze aber jegliche Maßnahmen der Fangjagd in diesem Zusammenhang gerne, zum Beispiel durch die Finanzierung von Lebendfallen. Es gebe gute Gründe, die eine jagdlich artgerechte Tötung der Tiere nach dem Fangen aufgrund der Überpopulation rechtfertigen würden. »Dazu stehen wir im Austausch mit der Jagdbehörde. Und dies konnte in einzelnen Ortsteilen auch schon erfolgreich praktiziert werden«, sagt Reusch. »Dort wurden in einem Jagdjahr dann 40 Waschbären erfolgreich gejagt.«

