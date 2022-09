Skyliners holen Litauens Basketball-Profi Martinas Geben

Eine Basketball landet im Netz. © Uwe Anspach/dpa/Symbolbild

Basketball-Bundesligist Fraport Skyliners hat den Litauer Martinas Geben verpflichtet. Wie die Frankfurter am Dienstag mitteilen, erhält der 2,08 Meter große und 27 Jahre alte Center zunächst einen Vertrag für die kommenden zwei Monate mit Option bis zum Saisonende. Geben spielte in der vergangenen Saison für Brose Bamberg und kommt zudem mit zwei Jahren Euroleague-Erfahrung mit Zalgiris Kaunas an den Main.