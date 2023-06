„So hoch wie 100 Eiffeltürme“: FDP Hessen kritisiert Papierverbrauch der Regierung

Von: Christoph Sahler

Auch in Hessen stapelt sich noch viel Papier. (Symboldbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Die FDP Hessen hinterfragt den Papierverbrauch der Landesregierung. Der CDU-Finanzminister reagiert und sieht die Koalition bei der Digitalisierung auf einem guten Weg.

Wiesbaden - Die Fraktion der FDP Hessen kritisiert den hohen Papierverbrauch in der Verwaltung. Dies geht aus einer Anfrage der Liberalen im hessischen Landtag hervor. Die Regierung antwortet auf sämtliche Fragen - und gelobt Besserung bei der Digitalisierung.

So hoch wie 100 Eiffeltürme, seien die Papierberge, die die hessische Verwaltung jedes Jahr anhäufe, veranschaulichte Oliver Stirböck, digitalpolitische Sprecher seiner Fraktion, am Freitag (9. Juni) in Wiesbaden. Die Grundlage des Rechenwegs: Ein Blatt Papier ist 0,1 Millimeter dick, das Wahrzeichen von Paris 330 Meter hoch - und wie aus der FDP-Anfrage hervorgeht, hat Hessen im vergangenen Jahr 1,7 Millionen Euro für rund 335 Millionen Blatt Papier ausgegeben.

Digitalisierung geht FDP zu langsam voran - So viel gibt Hessen für Papier aus

„Diese Papierberge sind ein Zeichen für die allenfalls schleppend vorangehende Digitalisierung in der hessischen Landesverwaltung“, kritisierte Stirböck daraufhin. Präsentiert wurde die Replik auf die Kleine Anfrage der Freien Demokraten von CDU-Finanzminister Michael Boddenberg. Die Zahlen seien der beste Beweis für die nur schleppend vorankommende digitale Transformation der Verwaltung, resümierte Stirböck.

Für seine nächste Veranschaulichung reichte dem FDP-Politiker dann nicht mal mehr die Höhe des Eiffelturms aus: „Offenbar ist Digitalisierung für die Landesregierung ein Kraftakt ähnlich wie das Erklimmen des Mount Everest, den man nur in Trippelschritten angeht und deshalb weiter Millionen von Papierblättern bestellt.“

„Ökologisch und ökonomisch fragwürdig“: FDP Hessen kritisiert Papierverbrauch der Landesverwaltung

2019 seien in den Ministerien und den nachgeordneten Bereichen 363.049.500 Blätter Papier bestellt worden. Ein Jahr später seien es 356.819.750 und in den ersten sechs Monaten des vergangenen Jahres 171.275.500 Blätter Papier gewesen. Dieser Verbrauch sei sowohl unter ökologischen als auch unter ökonomischen Gesichtspunkten höchst fragwürdig, kritisierte Stirböck. Für das Papier seien in zweieinhalb Jahren mehr als vier Millionen Euro ausgegeben worden.

Wo es möglich in der hessischen Verwaltung ist, sollte die Schriftformerfordernis abgeschafft und in der behördenübergreifenden Kommunikation Schnittstellen geschaffen werden, forderte der FDP-Politiker als Maßnahmen zur Senkung des Papierverbrauchs.

Digitalisierung in Hessen: CDU sieht Landesregierung auf einem guten Weg

Finanzminister Boddenberg sieht die hessische Landesregierung dagegen auf einem guten Weg, wie der Hessische Rundfunk berichtet. Man habe bereits vor Jahren damit begonnen, Papier einzusparen. Als Beispiele nannte er digitale Programmhefte, elektronische Formulare sowie doppelseitiges Ausdrucken - diese Option sei nun an Druckern in den Ministerien voreingestellt.

Allerdings merkte Boddenberg auch Bereiche an, in denen gesetzliche Vorgaben in Deutschland noch immer die Papierform vorsehen: wie beispielsweise die Erstellung von Bescheiden. (csa/dpa)

