Opel kracht in Rettungswagen - Sanitäterin klagt anschließend über Schmerzen

Bei einem Unfall auf der A66 wird eine Sanitäterin verletzt. Ein Opel kracht in ihren Rettungswagen.

Bad Soden-Salmünster - Unachtsamkeit ist nach Einschätzung der Polizei am Dienstagnachmittag die Ursache für einen Auffahrunfall gewesen, bei dem die Fahrerin eines Rettungswagens leicht verletzt worden ist.

Was war passiert? Gegen 17.05 Uhr verließ das rot-weiße Hilfsfahrzeug die Autobahn 66 an der Ausfahrt Bad Soden-Salmünster, gefolgt von einem Opel Kleintransporter. Als der Rettungswagen an der Einmündung zur Spessartstraße anhielt, erkannte dies der 30 Jahre alte Fahrer des Opel vermutlich zu spät und fuhr auf.

Unfall auf der A66: Sanitäterin verletzt

Die 27 Jahre alte Sanitäterin am Steuer des Rot-Kreuz-Wagens klagte anschließend über heftige Kopfschmerzen und kam zur Abklärung in ein Krankenhaus. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 4.000 Euro. (chw)

