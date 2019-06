Bad Soden: 63-Jähriger von zwei Männern zusammengeschlagen

Vor einer Bar in der Adlerstraße in Bad Soden ist einem Betrunkenen übel mitgespielt worden.

Heftiger Angriff in Bad Soden. Nach Zeugenaussagen gibt es auch schon einen Verdacht, wer die Täter waren.

Bad Soden - Zu dem Angriff auf den 63-Jährigen kam es bereits in der Nacht zu Samstag. Gegen 02:45 Uhr wurde die Eschborner Polizei darüber informiert, dass soeben ein Mann vor einer Bar in der Adlerstraße in Bad Soden geschlagen und getreten worden sein soll.

Die Gründe für den Angriff sind bislang unklar, der 63-jährige Frankfurter wurde aber derart verletzt, dass er zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert werden musste.

Bad Soden: Opfer war betrunken

Der 63-Jährige stand zum Zeitpunkt des Angriffs erheblich unter Alkoholeinfluss. Er wurde noch am Boden liegend mehrmals getreten und geschlagen. Mehreren Zeugenaussagen und ersten Ermittlungen der Polizei zufolge könnte es sich bei den beiden Angreifern um Mitarbeiter der Gaststätte gehandelt haben.

Die Polizei in Eschborn hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 06196 / 9695 - 0 zu melden.

