Sommerliche Temperaturen am Wochenende in Hessen

Gerste steht auf einem Feld im Gegenlicht der Sonne. © Sebastian Willnow/dpa/Symbolbild

Zum Start des Wochenendes begleiten die Menschen in Hessen zunächst noch die letzten Folgen des Unwetters. Am Freitag ziehen Schauer und einzelne Gewitter auf, wie eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mitteilte. Im Norden ist mit Starkregen zu rechnen. Dazu weht ein frischer Nordwestwind mit starken bis stürmischen Böen. Im Tagesverlauf beruhigt sich die Lage jedoch, Wolken ziehen ab und zum Start des Wochenendes erscheint die Sonne.

Frankfurt - Die Temperaturen steigen am Freitag in Nordhessen auf 20 Grad, in Südhessen liegen sie zwischen 27 und 28 Grad. Die Nacht bleibt ebenfalls trocken. Am Samstag dürfen sich die Menschen in Hessen auf sommerliche Temperaturen zwischen 27 und 31 Grad freuen. Am Sonntag soll es laut Informationen des DWD sogar noch wärmer werden. Die Höchstwerte liegen bei 33 Grad. dpa