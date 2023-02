Sonne und Wolken zu Beginn der neuen Woche in Hessen

Die aufgehende Sonne färbt den aufsteigenden Morgennebel im Gegenlicht gelblich ein. © Thomas Warnack/dpa/Symbolbild

Die neue Woche startet in Hessen mit einem Sonne-Wolken-Mix. Erst am Mittwoch setzen sich die Sonnenstrahlen wieder ganz durch, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag in Offenbach mitteilte. Im Norden war demnach am Sonntag auch noch etwas Schnee möglich - bei Höchsttemperaturen zwischen einem und fünf Grad, im höheren Bergland mit Dauerfrost bei minus ein Grad.

Offenbach - In der Nacht zum Montag sinken die Tiefstwerte auf minus drei bis minus fünf Grad - dazu verbreiteter Frost und örtliche Reifglätte. Im Tagesverlauf wechseln sich dann Sonne und Wolken ab, wie die Wetterexperten erklärten. Dazu wehe ein leichter Wind aus Nordosten. Die Temperaturen liegen zwischen drei und sieben Grad. Am Dienstag bleibe der Himmel bei gleichen Temperaturen meist heiter. Ab Mitte der Woche erwarten die Meteorologen viel Sonne und kaum noch Wolken. dpa