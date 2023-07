Sonne-Wolken-Mix in Hessen erwartet: Regen am Abend

Die Sonne kommt nur kurzzeitig hinter einer dunklen Wolkendecke hervor. © Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Ein wechselhafter Mix aus Sonne, Regen und Wolken bestimmt in den kommenden Tagen das Wetter in Hessen. Am Dienstag werde es zunächst heiter und trocken, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. Später zeigen sich zunehmend Wolken bei Höchstwerten zwischen 22 bis 26 Grad. In der Nacht zum Mittwoch ziehen von Südwesten Schauer und teils gewittriger Regen auf.

Offenbach - Es kühlt dabei auf 16 bis 11 Grad ab.

Zur Wochenmitte bleibt es weiterhin trüb. Am Mittwochvormittag ist es laut DWD noch stark bewölkt und regnerisch. Gewitter sind jedoch unwahrscheinlich. Im Tagesverlauf lockert es sich allmählich auf. Die Temperaturen steigen auf maximal bei 19 bis 24 Grad. dpa