Sonnenschein und klarer Himmel am Montag in Hessen

Bäume werfen in der Morgensonne lange Schatten auf ein Feld. © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Nach einem oft verregneten Wochenende dürfen sich die Menschen in Hessen zumindest am Montag auf besseres Wetter freuen. Während es am Morgen teilweise noch trüb und nebelig ist, wird es im Laufe des Vormittags zunehmend sonnig, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Temperaturen liegen bei einem schwachen bis mäßigen Wind zwischen 23 und 25 Grad und in Hochlagen bei 19 Grad.

Offenbach - Regnen soll es nicht.

Am Dienstag ist der Himmel wieder stark bewölkt, gebietsweise kann es regnen. Im Süden des Landes sind nach Angaben des Wetterdienstes auch Gewitter möglich. Das Thermometer zeigt 22 bis 24 Grad mit höheren Werten in Südhessen; in Hochlagen liegen die Werte bei 18 Grad. Dabei weht ein schwacher bis mäßiger Wind.

Am Mittwoch bleibt es regnerisch. In der Mitte und im Süden des Landes kann es teils kräftigen Dauerregen geben, im Süden sind auch Gewitter mit Starkregen möglich. Die Temperaturen liegen bei einem schwachen bis mäßigen Wind zwischen 19 und 24 Grad, auch dann mit höheren Werten im Süden des Landes. Falls es gewittert, sind auch Sturmböen nicht ausgeschlossen, teilte der Wetterdienst weiter mit. dpa