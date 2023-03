Sonnige Aussichten für Hessen: Glättegefahr in der Nacht

Krokusse blühen auf dem Grünstreifen einer Straße vor dem blauen Himmel, während die Bäume im Hintergrund noch kahl sind. © Frank Rumpenhorst/dpa/Symbolbild

Den Hessen stehen sonnige Tage bevor, in den Nächten kann es bei frostigen Temperaturen aber glatt werden. Bei Höchstwerten zwischen vier bis acht Grad wird es am Mittwoch tagsüber sehr freundlich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Mit Regen sei zudem nicht zu rechnen. In der Nacht bleibt es meist klar bei Tiefstwerten zwischen null und minus fünf Grad.

Offenbach - Vereinzelt kann sich Reifglätte bilden.

Auch am Donnerstag lässt sich häufig die Sonne blicken, nur im Norden können ab und zu ein paar mehr Wolken am Himmel auftauchen. Die Temperaturen steigen auf fünf bis elf Grad. In der Nacht zu Freitag kann es dann bei Werten zwischen null und minus drei Grad örtlich glatt werden. dpa