Suche nach Känguru läuft weiter - Tier aus Auffangstation in Sontra ausgebüxt

Von: Christoph Sahler

Im nordhessischen Sontra bricht ein Känguru aus einer Auffangstation aus. Bürger melden der Polizei, das Tier gesehen zu haben. Die Suche läuft weiter.

Update vom Dienstag, 13. September, 9.21 Uhr: Am Montag (12. September) ist ein Känguru aus der Auffangstation des Reptilienzoos in Sontra (Werra-Meißner-Kreis) ausgebrochen und wird seitdem gesucht. Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Werra-Meißner am Dienstagmorgen auf Nachfrage mitteilte, wurde das Tier seit Montagvormittag nicht mehr gesehen. Die zuständige Dienststelle bittet daher weiter um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer das Känguru gesehen hat, soll sich unter der Telefonnummer 05653 / 97660 melden.

Stadt sucht Känguru - Tier aus Auffangstation ausgebüxt

Erstmeldung vom Montag, 12. September, 16.13 Uhr: Die Stadt Sontra im nordhessischen Werra-Meißner-Kreis wird aktuell von einem Känguru auf Trab gehalten. Das Tier wurde der Polizei am Sonntag (11. September) gegen 19.50 Uhr erstmals gemeldet. Eine Zeugin habe berichtet, das australische Beuteltier im Bereich des Kirchberges zwischen dem Gut Wellingerode und dem Sontraer Ortsteil Mitterode gesehen zu haben. Es hüpfe dort herum uns sei wohlauf.

Laut Polizeidirektion Werra-Meißner ist das Känguru aus dem Gehege des „Reptilienzoos und Auffangstation“ in Sontra ausgebrochen. „Der Verantwortliche als auch die Polizei haben am Sonntagabend den Bereich der Sichtung des Kängurus abgesucht, ohne das Tier auffinden zu können. Die zuständigen Jagdausübungsberechtigten wurden über den Sachverhalt entsprechend informiert“, erklären die Beamten im Polizeibericht.

Känguru aus Auffangstation in Sontra ausgebrochen: Wer hat das Tier gesehen?

Am Montag (12. September) gingen bei der Polizei in Sontra bereits immer mehr Hinweise ein. Das Känguru wurde um 9.40 Uhr am Bahnhof in Sontra gesehen und um 10.25 Uhr im Bereich des „Gut Urlettig“. Die Polizei bittet die Sontraer Bevölkerung um weitere Hinweise und nimmt diese unter der Telefonnummer 05653 / 97660 entgegen. (csa)

Im Februar sind sieben Boas vor dem Reptilienzoo in Sontra über Nacht in einer Kiste erfroren.