Sozialminister stellt hessischen Lohnatlas vor

Kai Klose (Bündnis 90/Die Grünen), hessischer Sozialminister, guckt in die Kamera. © Boris Roessler/dpa/Archiv

Die hessische Landesregierung will an diesem Freitag (9.15 Uhr) Daten zu den Einkommensunterschieden zwischen Frauen und Männern im Land präsentieren. Sozialminister Kai Klose (Grüne) wird dabei in Wiesbaden zusammen mit Christa Larsen vom Institut für Wirtschaft, Arbeit und Kultur an der Frankfurter Goethe-Universität die wichtigsten Ergebnisse des hessischen Lohnatlas vorstellen.

Wiesbaden - Anlässlich des Internationalen Aktionstages für gleiche Bezahlung für Frauen und Männer (Equal Pay Day) hatte das Statistische Landesamt im März mitgeteilt, dass Frauen durchschnittlich deutlich weniger verdienten und die Einkommenslücke im vergangenen Jahr in Hessen 18 Prozent betragen habe. dpa