SPD-Fraktion macht sich für Wahlrecht ab 16 Jahren stark

Die oppositionelle SPD-Fraktion im hessischen Landtag will das Wahlrecht bei Landtagswahlen auf 16 Jahre senken. „Jede und jeder Einzelne hat das Recht auf politische Mitbestimmung“, erklärte der Fraktionsvorsitzende Günter Rudolph am Mittwoch in Wiesbaden bei der Vorstellung eines Gesetzentwurfs. Andere Bundesländer hätten mit einer solchen Regelung gute Erfahrungen gemacht.

Wiesbaden - Erst in diesem Oktober waren die Sozialdemokraten mit einem Vorstoß, dass Wahlalter bei Kommunalwahlen auf 16 Jahre abzusenken, im Landtag gescheitert. In Hessen gilt auf kommunaler Ebene damit weiter ein aktives Wahlrecht ab 18 Jahren, wie auch bei der Bundestags- und der hessischen Landtagswahl. dpa