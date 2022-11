SPD verkündet Spitzenkandidatur für Landtagswahl Anfang 2023

Das Logo der SPD in der Parteizentrale in Berlin. © Wolfgang Kumm/dpa/Symbolbild

Die hessische SPD will Anfang nächsten Jahres entscheiden, mit welchem Spitzenpersonal sie bei der Landtagswahl 2023 antreten wird. Mit Spannung wird erwartet, ob die SPD-Landesvorsitzende und Bundesinnenministerin Nancy Faeser bei der Wahl im Herbst antritt, um Ministerpräsidentin von Hessen zu werden. Landtags-Fraktionschef Günter Rudolph sagte am Donnerstag in Wiesbaden, es bleibe bei dem angekündigten Fahrplan für die Personalentscheidung, voraussichtlich im Februar werde die Spitzenkandidatur der Sozialdemokraten verkündet.

Wiesbaden - Die hessische SPD arbeite derzeit an der Entwicklung der Themen für den Landtagswahlkampf, berichtete Rudolph. Dabei werde die Situation an den Schulen in Hessen, der Ausbau der Infrastruktur, die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum, die Angleichung der Lebensverhältnisse im Land sowie die ausreichende Versorgung mit Bussen und Bahnen in den ländlichen Regionen eine wichtige Rolle spielen. dpa