Sperrung am Autobahnkreuz Mainz Süd am Wochenende

Autos stehen im Stau. © Mia Bucher/dpa/Archivbild

Autofahrer müssen am kommenden Wochenende auf den Autobahnen 60 und 63 am Autobahnkreuz Mainz Süd mit Behinderungen rechnen. Die A63 werde in diesem Bereich gesperrt, teilte die Autobahn GmbH am Mittwoch in Wiesbaden mit. Dies betreffe auch die Strecke von Darmstadt und Frankfurt auf der A60 kommend zur A63 in Fahrtrichtung Alzey/Kaiserslautern. Die Verkehr werde über die Anschlussstelle Mainz-Lerchenberg umgeleitet.

Mainz - Auf der A60 bleiben demnach zwei Fahrspuren pro Fahrtrichtung offen.

Grund ist der Abbau der alten Nordbrücke. Der Abriss startet am Freitagabend (7. Juli) und soll bis Montagfrüh (10. Juli) dauern. Die Autobahn Gmbh kündigte zudem deutlichen Baustellenlärm für die Anwohner an. dpa