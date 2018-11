Sperrungen und Einschränkungen durch Bauarbeiten am Wiesbadener Kreuz

Wiesbaden - Das Wiesbadener Kreuz wird am kommenden Wochenende von Samstag auf Sonntag gesperrt. Autofahrer in Westhessen sollten sich daher mit Umleitungen vertraut machen und auf Einschränkungen einstellen.

Grund dafür ist der Einbau von Fertigteilen für den neuen Brückenbau der A3 über die A66. Auf der A66 werden von Samstag 20 Uhr bis Sonntag 14 Uhr in diesem Bereich alle durchgehenden Fahrstreifen in jeweils eine Richtung sowie drei indirekte Verbindungsrampen gesperrt. Das Großprojekt Wiesbadener Kreuz A3/A66 käme gut voran, teilte Hessen Mobil mit. Die westliche Brückenhälfte soll bereits in der ersten Jahreshälfte 2019 freigegeben werden, das gesamte Projekt soll 2020 fertig sein.

Das zweite Großprojekt, die Erneuerung der Salzbachtalbrücke, befinde sich kurz vor der zweiten Bauphase. Grund für die Bauarbeiten sei nach Angaben von Hessen Mobil der schlechte Zustand der 1963 gebauten Brücke. In einem ersten Schritt wurde der nördliche Überbau mit einer Stahlkonstruktion verstärkt - Anfang 2019 sollen Autofahrer diesen Teil der Brücke wieder befahren können. In der nächsten Bauphase, die von Anfang des nächsten Jahres an ansteht, erfolge der Abbruch und Neubau des südlichen Brückenüberbaus. Dieser soll bis Ende 2021 fertiggestellt werden. Das ganze Projekt soll 2024 fertig sein. (dpa)