Spieglein, Spieglein: Verhaltensstudie mit Menschenaffen

Wissenschaft

Können Menschenaffen sich beim Blick in einen Spiegel erkennen? Dieser Frage geht derzeit ein Wissenschaftlerteam des Max-Planck-Instituts für evolutionäre Anthropologie Leipzig nach. Auch die Gorillas, Bonobos, Orang-Utans und Gibbons im Zoo Frankfurt nehmen an der Studie teil, wie eine Sprecherin am Donnerstag sagte.

Frankfurt/Main - Kathrin Kopp, die Studienleiterin des Projekts, verwies darauf, dass nicht nur Menschen, sondern auch Tiere Interesse an ihrem Spiegelbild hätten. Bisher zeigten allerdings nur wenige Arten, darunter insbesondere die großen Menschenaffen, Anzeichen dafür, dass sie sich selbst erkennen. Studien zum Selbsterkennen im Spiegel wurden den Angaben zufolge allerdings häufig nur mit wenigen Individuen einer Art durchgeführt.

Bei allen Affengruppen, die im Rahmen des Projekts untersucht werden, werden dieselben Methoden angewendet. Dabei wird den Gorillas, Bonobos, Orang-Utans und Gibbons an mehreren Tagen in unterschiedlicher Weise die Gelegenheit gegeben, sich mit einem großen, von außen an eine Scheibe angebrachten Ganzkörperspiegel oder mit mehreren, im Gehege verteilten unzerbrechlichen Handspiegeln zu beschäftigen. Das Verhalten der Tiere wird von mehreren Kameras gefilmt und anschließend ausgewertet. Die Datenerfassung in den teilnehmenden Zoos wird noch einige Monate andauern, hieß es. dpa