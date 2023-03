Spiel um Europa und gegen Abstieg: Eintracht empfängt Bochum

Teilen

Frankfurts Cheftrainer Oliver Glasner grüßt. © Arne Dedert/dpa

Eintracht Frankfurt benötigt Punkte im Rennen um einen internationalen Startplatz, der VfL Bochum im Kampf gegen den Abstieg. Das Duell zum Auftakt des 26. Spieltages in der Fußball-Bundesliga an diesem Freitag (20.30 Uhr/DAZN) birgt jede Menge sportliche Brisanz. Insbesondere die Hessen stehen angesichts des Heimvorteils und von zuletzt sechs sieglosen Pflichtspielen in Serie unter Erfolgsdruck.

Frankfurt/Main - Eintracht-Trainer Oliver Glasner plagen jedoch einige Personalsorgen. Die verletzten Jesper Lindström, Hrvoje Smolcic und Almamy Touré sowie der gesperrte Tuta fehlen. Bochum geht die Aufgabe nach zuletzt zwei Siegen selbstbewusst an. dpa