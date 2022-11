Spielfilm „Spencer“ erhält Hessischen Film- und Kinopreis

Der Spielfilm „Spencer“ von Regisseur Pablo Larrain hat in Frankfurt den Hessischen Film- und Kinopreis erhalten. Die Jury lobte nach Angaben des Hessischen Kunstministeriums von Freitag von allem den großen „Stilwillen und die beeindruckenden Bilder“ der unter anderem in Kronberg im Taunus gedrehten Produktion.

Frankfurt/Wiesbaden - Die Auszeichnung in der Kategorie „Spielfilm“ ist mit 18.000 Euro dotiert. Der Hessische Rundfunk vergab außerdem seinen undotierten Preis für die beste schauspielerische Leistung an Lea Drinda für die Hauptrolle in der ZDFneo-Serie „Becoming Charlie“.

Die Preise in den restlichen Kategorien waren bereits am Mittwoch und Donnerstag in Bad Nauheim und Kassel vergeben worden. Eine Gala gab es in diesem Jahr angesichts der durch die Corona- und die Energiekrise getroffenen Kino- und Filmbranche nicht. Die dadurch eingesparten Kosten kamen den Angaben zufolge den Kinopreisträgern zugute. dpa