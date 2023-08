Sportboot fährt sich auf Rhein fest

Rheingau-Taunus-Kreis

Ein Sportboot hat sich am Samstag bei Lorch (Rheingau-Taunus-Kreis) auf dem Rhein bei einer Untiefe festgefahren. Wie die Polizei mitteilte, wollte der Führer des Bootes in das Fahrwasser des Rheins zu Tal fahren und kam dabei zu weit von der Fährlinie ab. Nachdem zwei Törnversuche fehlschlugen und auch die Feuerwehr das Sportboot nicht befreien konnte, soll es am Montag durch das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Rhein befreit werden.

Lorch - Schäden an dem Sportboot seien nicht bekannt. Der Fahrer blieb den Angaben zufolge unverletzt. Da das Boot weit außerhalb der Fahrrinne liege, komme es zu keiner Beeinträchtigung des Schiff- oder Fährverkehrs, hieß es. dpa