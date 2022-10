Sportler wollen Weltrekord im Unterwassercycling schaffen

Main-Kinzig-Kreis

Das frisch renovierte Hallenbad von Bruchköbel wird von diesem Sonntag (10.00 Uhr) an zum Schauplatz für einen Weltrekordversuch: Zehn Athletinnen und Athleten wollen die „größte 24-Stunden-Distanz eines 10er-Teams im Unterwasser-Cycling“ schaffen. Dafür wechseln sich die mit Tauchausrüstung ausgestatteten Sportler etwa alle 15 Minuten auf einem Unterwasserfahrrad ab.

Bruchköbel - Unter den Initiatoren ist auch der Bruchköbeler Extremsportler Dirk Leonhardt, der schon mit einer Reihe von Weltrekord-Projekten von sich reden machte.

Derzeitiger Rekordhalter in der Disziplin ist der österreichische Betriebssportverband aus Wien, der in 24 Stunden eine Distanz von 123,15 Kilometern schaffte. In Wirklichkeit bewegt sich das Fahrrad allerdings nicht von der Stelle, die theoretisch zurückgelegte Strecke wird ermittelt aus dem Umfang der Kurbel des Unterwasser-Fahrrads, multipliziert mit der Zahl der Umdrehungen, die wiederum mit einem Spezialgerät gemessen wird. Zuvor hatte 2019 der Hessische Landtauchclub aus Nidderau einen Rekord aufgestellt - nun wollen die Nidderauer den Bruchköbeler Versuch tatkräftig unterstützen - schließlich gelte es, den Rekord zurück nach Deutschland zu holen, heißt es von den Initiatoren. Mit dem Weltrekordversuch werden auch Spenden für einen guten Zweck gesammelt. dpa