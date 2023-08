Stadt Kassel überträgt Hochzeiten live aus dem Trausaal

Teilen

Bürgermeisterin Ilona Friedrich (SPD) und Frank Müsken, Leiter des Standesamtes in Kassel, stellen den Live-Stream-Service vor. © Christian Lademann/dpa

Die Schwester ist krank, die Freundin lebt im Ausland - damit auch Menschen bei einer Trauung dabei sein können, die nicht ins Standesamt kommen können, bietet die Stadt Kassel jetzt eine Videokonferenz aus dem Trausaal an. „Es gibt immer wieder Menschen, die aus den verschiedensten Gründen nicht zur Hochzeit von Angehörigen oder Freunden kommen können“, sagte Bürgermeisterin Ilona Friedrich (SPD) am Dienstag in Kassel.

Kassel - „Ihnen wollen wir mit dem Live-Stream ermöglichen, dabei zu sein, obwohl sie nicht anwesend sind.“

Manchmal bestehe auch der Wunsch nach mehr Gästen als den im Trausaal des Kasseler Rathauses zulässigen 30 Personen, berichtete Frank Müsken, Leiter des Standesamtes der Stadt Kassel. „Durch die neue Technik sind mehr Gäste kein Problem.“ Bislang sei der Live-Stream aus dem Trausaal ein noch seltenes Angebot in Deutschland, sagte Müsken, der auch der Vorsitzende des Fachverbands der Hessischen Standesbeamtinnen und Standesbeamten ist.

Und so funktioniert es: Die Stadt stellt kostenfrei per E-Mail über den Videokonferenzdienst Webex einen Link zur Verfügung, den das Hochzeitspaar an seine Gäste weitergeben kann. Die Gäste sind dann auf einem 65-Zoll-Bildschirm im Trausaal sichtbar - sofern sie die Kamerafunktion nutzen - und können die Zeremonie aus der Ferne verfolgen. „Sie sind zunächst stummgeschaltet. Am Ende der Trauung öffnen wir dann die Mikrofone, damit sie lautstark gratulieren können“, berichtete Müsken. dpa