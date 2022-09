Starkregen sorgt für mehrere Einsätze in Rüsselsheim

Regentropfen sind auf einer Autoscheibe zu sehen. © Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Polizei und Feuerwehr sind in Rüsselsheim wegen Überflutungen gleich zu mehreren Einsätzen ausgerückt. Am Dienstagabend habe in der Stadt ein Keller etwa einen Meter unter Wasser gestanden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Schon kurze Zeit danach überflutete der Regen zwei Unterführungen, unter anderem eine am Stadttheater. Die Kanalisation konnte zu diesem Zeitpunkt das viele Wasser nicht mehr aufnehmen.

Rüsselsheim - Die Polizei sperrte die betroffenen Bereiche ab. Etwas später am Abend wurden dann den Angaben zufolge der Fahrstuhl und die Tiefgarage eines Autohauses überflutet. Am Mittwochmorgen hatte sich die Lage in der Stadt laut Polizei wieder beruhigt. dpa