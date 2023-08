Starkregen verzögert Arbeiten am Frankfurter Nordwestkreuz

Starkregen prasselt während eines Gewitters auf eine Straße. © Arne Dedert/dpa/Symbolbild

Die Unwetter mit Starkregen der vergangenen Tage machen kurzfristige Änderungen im Zeitplan der Bauarbeiten am Frankfurter Nordwestkreuz nötig. Mehrere Sperrungen, die an diesem Donnerstag enden sollten, enden nun am Freitagabend, wie die Autobahn GmbH mitteilte. Weitere Sperrungen, die ab diesem Donnerstag neu beginnen sollen, sollen nun Freitagabend starten.

Frankfurt/Main - Das gelte beispielsweise für die Verbindungsrampe von der A5 in Fahrtrichtung Basel zur A66 in Richtung Wiesbaden. Diese ist nun von Freitag, 21 Uhr, bis Samstag, 5 Uhr, gesperrt. Autofahrer sollen auf der A5 weiter bis zum Frankfurter Westkreuz fahren und von dort über die A648 und das Eschborner Dreieck auf die A66 gelangen. dpa