Statistiker: 4,3 Millionen Wahlberechtigte zur Hessenwahl

Eine Sitzung des Hessischen Landtags. © Arne Dedert/dpa/Archivbild

Zur hessischen Landtagswahl am 8. Oktober werden schätzungsweise rund 4,3 Millionen Menschen aufgerufen sein, ihre Stimme abzugeben. Wie das Statistische Landesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte, sind dies rund 67.000 Wahlberechtigte weniger als bei der Landtagswahl 2018. Wie bereits vor fünf Jahren seien auch bei dieser Wahl etwas mehr Frauen (52 Prozent) als Männer (48 Prozent) zur Stimmabgabe berechtigt.

Wiesbaden - Mit 38 Prozent bildeten Menschen im Alter ab 60 Jahren die größte Gruppe unter den Wahlberechtigten für die anstehende Abstimmung, teilte das Landesamt weiter mit. 266.000 junge Menschen sind demnach erstmals zur Wahl des Landtags aufgerufen, darunter 107.000 Erstwählerinnen und Erstwähler. dpa