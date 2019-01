Staus und Unfälle auf Hessens Autobahnen

Nach den Ferien

Wiesbaden - Die Ferien sind vorbei, der Berufsverkehr rollt durch Hessen wieder wie gewohnt. Nach drei Wochen Weihnachtspause sind am Montag 760.000 Kinder und Jugendliche an die Schulbänke und zahlreiche Pendler nach einem Urlaub wieder an den Arbeitsplatz zurückgekehrt.