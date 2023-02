Stefanie Heinzmann kommt in die Bad Hersfelder Stiftsruine

Die Schweizer Sängerin Stefanie Heinzmann steht während einer Gala auf der Bühne. © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Die Schweizer Pop- und Soulsängerin Stefanie Heinzmann gibt bei den diesjährigen Bad Hersfelder Festspielen ein Konzert in der Stiftsruine. Am 31. Juli (20.00 Uhr) trete Heinzmann mit ihrer Band auf, teilte die Festspielleitung am Freitag mit. Es sei neben dem bereits angekündigten Konzert von Yvonne Catterfeld ein weiterer musikalischer Höhepunkt der Festspiel-Saison.

Bad Hersfeld - Auch Heinzmann sei eine Künstlerin „mit beeindruckender musikalischer Spannbreite“, erklärte Intendant Joern Hinkel. „Es gefällt mir außerdem, dass sie - obwohl sie ja quasi nach ihrer Entdeckung in Stefan Raabs Casting-Show eine Blitzkarriere gemacht hat - bewiesen hat, dass sie kein „One-Hit-Wonder“ ist und ihren eigenen Weg geht.“ Der Titel des Konzerts „XV - Celebrating 15 years of love & live“ stehe für Heinzmanns 15-jährige Solokarriere mit ihrer Band.

Heinzmann habe bereits sechs Alben veröffentlicht und dafür zahlreiche Preise abgeräumt. Im Laufe der Zeit sei sie zudem einige außergewöhnliche Kooperationen eingegangen und habe sich nicht nur mit internationalen Stars wie Lionel Richie, Joss Stone oder Tower of Power die Bühne geteilt, sondern auch mit Udo Lindenberg und Peter Maffay zusammengearbeitet. Das Konzert von Stefanie Heinzmann werde vom Sender hr3 präsentiert.

Die Bad Hersfelder Festspiele werden am 30. Juni 2023 mit dem Shakespeare-Klassiker „König Lear“ in der Inszenierung von Tina Lanik festlich eröffnet. Bis zum 27. August sehen außerdem das Musical „Jesus Christ Superstar“ und „Die Rache der Fledermaus“ - eine witzig-schräge Version der berühmten Operette „Die Fledermaus“ von Johann Strauss - auf dem Programm der Festspiele. Hinzu kommen die Wiederaufnahme des Stücks „Der Club der toten Dichter“ und für Kinder „Das kleine Gespenst“. Yvonne Catterfeld tritt mit ihrer Band am 17. August 2023 in der Stiftsruine auf. dpa