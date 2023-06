Stein rettet Kind vor dem Ertrinken

Ein Stein in einem Teich hat ein Kind im Vogelsbergkreis vor dem Ertrinken gerettet. Wie die Polizei berichtete, war der zehn Jahre alte Junge am Dienstagnachmittag in Alsfeld in einen Teich in der Nähe des Schwimmbads gestiegen. Das Kind habe nicht schwimmen können, sei aber dennoch „eigenständig aus nicht bekannten Gründen“ ins Wasser gegangen.

Alsfeld - Als die Rettungskräfte eintrafen, habe dem Jungen das Wasser bis zum Kinn gestanden. Er konnte sich aber „glücklicherweise auf einen Stein im Teich stellen und so seinen Kopf oberhalb der Wasseroberfläche halten“, so die Polizei. Nach der Versorgung in einem Rettungswagen wurde das Kind unverletzt seinen Eltern übergeben. dpa