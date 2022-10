Steinwürfe auf Linienbus beschädigen Fensterscheibe

Teilen

Ein Streifenwagen der Polizei steht auf einer Straße. © Guido Kirchner/dpa/Symbolbild

Ein Linienbus ist in Bad Homburg vor der Höhe im Taunus nachts mit Steinen beworfen worden. Eine oder mehrere Personen hätten sich bei der Attacke gegen Mitternacht hinter einer Hecke versteckt, teilte die Polizei mit. Eine Fensterscheibe des Fahrzeugs ging bei dem „gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr“ in der Nacht auf Montag zu Bruch. Verletzt wurde niemand.

Bad Homburg vor der Höhe - Die Polizei bezifferte den Sachschaden mit schätzungsweise rund 1000 Euro. dpa