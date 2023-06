Stephan Grüger neuer Vorsitzender des Hanau-U-Ausschusses

Die hessische Landesfahne weht auf dem Dach des hessischen Landtages vor dem Sommerhimmel. © Frank Rumpenhorst/dpa/Archivbild

Der hessische Landtags-Untersuchungsausschuss zum Anschlag in Hanau hat den SPD-Abgeordneten Stephan Grüger am Mittwoch zum neuen Vorsitzenden gewählt. Kurz vor dem Ende der Beweisaufnahme in dem Gremium war es nötig geworden, das Amt neu zu besetzen. Der bisherige Vorsitzende, Marius Weiß (SPD), hatte im Zusammenhang mit Ermittlungen wegen eines mutmaßlich gefälschten Parkausweises sein Amt niedergelegt.

Wiesbaden - Der 57-jährige Grüger ist seit 2014 Landtagsabgeordneter und seit Oktober 2021 stellvertretender SPD-Fraktionsvorsitzender. Der Ausschuss untersucht ein mögliches Behördenversagen rund um die rassistischen Morde am 19. Februar 2020. Die Beweisaufnahme soll mit der Zeugenvernehmung von Innenminister Peter Beuth (CDU) am 7. Juli abgeschlossen werden. dpa