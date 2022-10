Steuerzahlerbund präsentiert Schwarzbuch für Hessen

Mit seinem Schwarzbuch prangert der hessische Steuerzahlerbund regelmäßig Fälle von mutmaßlicher Steuerverschwendung an. Am Mittwoch will der Verein bei einem Termin in Wiesbaden (11.00 Uhr) wieder aktuelle Beispiele vorstellen, wenn Land und Kommunen seiner Meinung nach zu sorglos öffentliches Geld ausgegeben haben. Mit der Präsentation plädiert der Bund der Steuerzahler für einen effizienteren Umgang mit dem Geld der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler.

Wiesbaden - Dabei sollen auch erfreuliche Beispiele aufgeführt werden, wenn der Steuerzahlerbund - nach seiner eigenen Einschätzung - mit seiner Kritik zum Sparen beigetragen hat. dpa