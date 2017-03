RMV plant hessenweit gültiges Schülerticket

Frankfurt - Das geplante Schülerticket für Fahrten in ganz Hessen hat eine weitere Hürde genommen. Der Aufsichtsrat des Rhein-Main-Verkehrsverbundes (RMV) stimmte am Mittwoch in Frankfurt für die Einführung der landesweit gültigen Fahrkarte.

Das Ticket sei ein "unschlagbar günstiges" Angebot für Schüler, Auszubildende und Teilnehmer von Freiwilligendiensten, sagte Frankfurts Oberbürgermeister und RMV-Aufsichtsratsvorsitzender Peter Feldmann (SPD). Das Ticket soll hessenweit zum Schuljahr 2017/2018 eingeführt werden und 365 Euro im Jahr kosten. Das Land will das Angebot in der Anfangszeit mit rund 20 Millionen Euro jährlich unterstützen. Eine hessenweit gültige Fahrkarte für einen Euro am Tag "gibt es bislang nirgends", erklärte Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grüne). Er hatte die Pläne dafür erstmals im vergangenen Sommer vorgestellt. Das Ticket werde "ein echter Renner".

Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Schülerticket

Damit die Karte wie geplant zu Beginn des nächsten Schuljahres eingeführt werden kann, muss noch der Nordhessische Verkehrsverbund (NVV) zustimmen. Der NVV-Aufsichtsrat will dazu am 16. März tagen. Grünes Licht für das Ticket gab es bereits vom Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN). (dpa)