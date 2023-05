Stockenden Verkehr auf A3 zu spät gesehen: Zehn Verletzte

Ein Rettungswagen fährt über die Straße. © Boris Roessler/dpa/Symbolbild

Bei einem schweren Auffahrunfall auf der Autobahn 3 bei Niedernhausen in der Nähe von Wiesbaden sind zehn Menschen verletzt worden, drei von ihnen schwer. Ein 81-jähriger Autofahrer sah am Montagnachmittag den wegen eines Unfalls zähfließenden Verkehr in Richtung Süden zu spät, wie die Polizei mitteilte. Sein Auto fuhr fast ungebremst auf einen vorausfahrenden Wagen auf, der wiederum auf einen weiteren geschoben wurde.

Niedernhausen - Dabei wurden der 81-Jährige und seine Ehefrau auf dem Beifahrersitz schwer verletzt. Auch eine Beifahrerin aus einem der anderen beteiligten Autos erlitt den Angaben nach schwere Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz. Die Polizei sperrte das Teilstück der A3 bis Montagabend zeitweise voll ab. dpa